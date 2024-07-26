Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Fethi Sekin Şehir Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Doç. Dr. Şüheda Kaya ile birlikte saha gezileri yaptı ve sunulan hizmetleri yerinde inceledi.Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Fethi Sekin Şehir Hastanesini ziyaret ederek Hastane Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya ve idarecilerle saha gezileri gerçekleştirdi. Bakanlık yetkilileri, hastanede sunulan hizmetleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında hastanenin işleyişi ve sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgi alındı. Yapılan ziyaretle ilgili hastaneden yapılan açıklamada ise, "Hastanemizi ziyaret eden Sağlık Bakanlığı yetkilileri Başhekimimiz Doç. Dr. Şüheda Kaya ve idarecilerimiz ile birlikte saha gezileri yaparak sunulan hizmetleri yerinde incelediler. Bakanlık yetkililerine değerli ziyaretleri için teşekkür ederiz" denildi.