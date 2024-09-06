Erzincan’da halk sağlığı haftasında “Sağlığını Erteleme, Harekete Geç” konulu bilgilendirme standı kuruldu.Türkiye’de her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında “Halk Sağlığı Haftası” kutlanıyor. Halk Sağlığı bütüncül bir bakış açısında sahip, hastaların yanı sıra sağlam kişilere de nitelikli sağlık hizmeti sunumunu önemseyen, tedavi edici hizmetler ile koruyucu sağlık hizmetlerin birlikte yürütülmesini amaçlayan bir hizmet sunuyor.Bu kapsamda Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi ve Sağlıklı Hayat Merkezi personellerince “Sağlığını Erteleme, Harekete Geç” teması çerçevesinde vatandaşa sunulan hizmetlerle ilgili bilgi verme amaçlı stant faaliyetleri gerçekleştirildi.Kurulan stantta tansiyon ve kan şekeri ölçümü, sağlıklı çocuk dergisi dağıtımı, kanser taramaları, emzirme ve anne sütü, ekran bağımlılığı, çocukluk aşıları, aile hekimliği, ağız diş sağlığı, sağlıklı beslenme sigara bırakma ve ruh sağlığı konularında afiş broşür dağıtımı gerçekleştirilerek, bilgilendirme yapıldı.