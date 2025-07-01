Kongreye Saadet Partisi Bingöl İl Başkanı M.Fatih Tiryaki, Elazığ İl Başkanı Yunus Emre Yüksel, Karakoçan Belediye Başkanı Cafer Oğur, Saadet partisi Karaçon ve Kovancılar Belediye Meclis Üyeleri, İl ve ilçe teşkilatları, Kanaat önderleri, Karaçon Esnaf ve sanatkarlar oda başkanı Hayrettin Bal Karakoçan İyi Parti ilçe başkanı Bekir Tosun, Dem Parti İlçe Başkanı Muhuttin Özdemir ve diğer siyasi parti temsilcileri katıldı. Divan Başkanlığını Saadet Partisi Elazığ il Sorumlusu Bekir Kılıç’ın yaptığı kongrede konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Yunus Emre Yüksel;

Bu dava Sadıklarla yürünen kutlu bir yoldur. Ekrem başkanımız 50 yıldır bu davaya hizmet eden bir başkanımızdır yine yerine seçilen Mehmet Aslan başkanımız yıllardır Saadet Partisi’nin bayrağını Karakoçan‘da dalgalandıran ve bir çok fedakarlıkta bulunmuş bir başkanımızdır. Ülkemizin ve coğrafyamızın kurtuluşu saadet kadrolarının iş başına gelmesi ile mümkün olacaktır. Bu vesileyle ben Ekrem başkanımıza bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü şahsım ve partimiz adına teşekkür ediyor, yerine yeni seçilen başkanımız Mehmet Aslan’a da en büyük muvaffakiyetler diliyorum dedi. Konuşmalarında Gazze’deki soykırımada değinen il Başkanı Yunus Emre Yüksel Gazze’ye 1 bardak su 1 torba un bile sokamayan islam ülkesi liderlerinin zulüm altındaki mazlum Müslüman alemine ve bu coğrafyalara çözüm üretemezler Siyonizm ile mücadelenin ancak islam birliğinin D-8 lerin tekrardan ayağa kaldırılıp D-60 ların kurulmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Daha sonra Sarıcan beldesine geçen partililer, burada Sarıcan belde teşkilatının geleneksel hale getirdiği Saadet Yayla buluşmalarına iştirak etti. Sarıcan teşkilatının yemek ikramından sonra İl Divan Toplantısınında icra edildiği buluşmada, birim başkanlıkları ve İlçe Başkanları teşkilat mensuplarına raporlarını sunduktan sonra İl Başkanı Yunus Emre Yüksek Karakoçan ve Sarıcan teşkilatlarına Geleneksel Yayla Buluşmaları organizasyonları ve ikramlarından dolayı teşekkür etti. ‎

