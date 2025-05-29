Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Tunus’ta düzenlenen Uluslararası Öğrenci Fuarına katıldı.Fuarda üniversitenin tanıtımı yapılırken, Tunuslu öğrenciler tarafından EBYÜ’ye ilgi gösterildi. Öğrenciler, eğitim imkânları, akademik programlar ve uluslararası öğrencilere sunulan imkanlar hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da katılarak Türk üniversitelerine olan ilginin artmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.Uluslararası Öğrenci Fuarı kapsamında Rektör Prof. Dr. Akın Levent, etkinliğe katılan diğer üniversite rektörleri ile birlikte Tunus’ta bulunan Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret etti. Ziyarette, kültürel iş birlikleri ve akademik alanlarda yapılabilecek ortak projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.