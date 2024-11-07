Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Tıp Fakültesi öğrencilerini ziyaret etti.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı da ziyarette Rektör Levent’ e eşlik etti.Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet eden Rektör Levent, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. Öğrencilerle bir süre karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Rektör Levent, eğitim döneminde başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.