Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin Fen Edebiyat ve Mühendislik Mimarlık Fakültelerinde profesör ve doçentlik unvanı alan akademisyenlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci de ziyarette Rektör Levent’e eşlik etti.Akın Levent ilk olarak Fen Edebiyat Fakültesinde profesör unvanı almaya hak kazanan Prof. Dr. Mustafa Kudu ve Prof. Dr. Fatih Orhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Kudu ve Orhan’ın yeni unvanını tebrik eden Rektör Levent, akademisyenlere profesörlük belgesini takdim etti. Akademisyenler de Rektör Levent’e ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.Rektör Levent ardından Mühendislik Mimarlık Fakültesinde doçentlik unvanını almaya hak kazanan Doç. Dr. Aslıhan Kurnuç Seyhan’a tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Seyhan da bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek Rektör Levent’e teşekkür etti.