Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversite öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi.Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Genel Sekreter Yardımcısı Metin Uğurtürk katıldı. Rektör Levent, üniversitedeki tüm birimlerin öğrenci temsilcileriyle buluşarak öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. Toplantıda öğrenci temsilcileri dersliklerde, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde, yemek ve ulaşım konularındaki isteklerini dile getirerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.Rektör Levent, EBYÜ’nün öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını her zaman önemsediğini vurgulayarak “Öğrencilerimizin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek ve taleplerini yerine getirmek için çaba göstermeye devam edeceğiz.” dedi.Toplantının sonunda Rektör Levent, öğrenci temsilcilerine yaptıkları faaliyetler ve çalışmalar için teşekkürlerini iletti.