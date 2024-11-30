Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda “Öğretmen Olmak ve Öğretmen Kalabilmek” konferansını gerçekleştirmek üzere öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen programa konferans vermek üzere katılan Rektör Prof. Dr. Akın Levent’in yanı sıra, okul müdürü Uğur Mutlu, müdür yardımcıları, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.