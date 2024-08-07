Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent TRT Erzurum Radyosu Genç Yaşam Programı’nda Hande Zeynep Şengül’ün canlı yayın konuğu oldu.Rektör Levent, konuk olduğu Genç Yaşam programında Medeniyet Tasavvuru Okulu’na ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne dair bilgiler paylaştı.Genç Yaşam Programı’nda Şengül’ün sorularını da yanıtlayan Rektör Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne dair, “ ‘Anadolu’da bir Dünya Üniversitesi Olmak’ öz ülküsüyle yola çıkan üniversitemiz bünyesinde Türkiye’nin ikinci Deprem Teknolojileri Enstitüsü kuruldu. Üniversitemizde 12 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 17 araştırma merkezi ve 12 koordinatörlük bulunuyor. Aynı zamanda üniversitemiz 122 profesör, 166 doçent, 371 doktor öğretim üyesi, 213 öğretim görevlisi ve 209 araştırma görevlisi olmak üzere toplam bin 81 öğretim elemanının yanı sıra öğrencilerimize her türlü destek için 665 idari olmak üzere toplam bin 746 personel ile faaliyet gösteriyor.” ifadelerine yer verdi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin Eğitim kadrosunun genç üniversiteler içerisinde üst düzeyde olduğunu vurgulayan Levent, genç üniversiteler içerisinde akredite edilen programlarıyla da EBYÜ’nün ön planda olduğunu söyledi. Levent, “Üniversitemiz, öğrencilerinin tüm ilgi alanlarına hitap edebilecek 99 tematik alanda öğrenci kulübüne sahiptir. Öğrenci kulüplerinde öğrencilerimiz sosyal, kültürel, sportif, toplumsal faaliyetlerin yanı sıra çeşitli projelerle bilimsel etkinliklerle kendilerini mezuniyet sonrasına hazırlamaktadırlar. Öğrenci kulüpleri geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde 399 faaliyet yaptı” dedi.Yurtdışı projelerinden, spor alanındaki faaliyetlerine, yurtdışı anlaşmalarından burs imkanlarına dair birçok bilgiyi paylaşan Levent, EBYÜ Sivil Havacılık Yüksekokulu’na ayrıca değinerek, “Ali Cavit Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde Bakım Onarım, Havacılık Yönetimi ve ilk defa bu yıl öğrenci alacak olan uçak elektrik-elektronik bölümleri ile Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki Kabin Hizmetleri ve Uçak Teknolojileri programları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından akredite olduğu için mezun olan öğrencilerimiz, ilgili sektörlerde hemen iş bulma imkânına sahip olabilmektedirler” şeklinde konuştu.Erzincan huzurun başkenti ve öğrenci dostu olduğunu kaydeden Levent, Erzincan’ın öğrencileri kucaklayan ve huzuru ve rahatı için elinden geleni yapmaya çalışan bir şehir olduğunu ifade etti.