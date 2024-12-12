Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu ve öğrencileriyle toplantıda bir araya geldi.Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Papatya Karakurt, komisyon üyeleri ve öğrenciler katıldı.Toplantıda konuşan Rektör Levent, üniversitenin en önemli hedeflerinden birinin engelsiz bir üniversite olmak olduğunu vurguladı. Öğrencilerle sohbet eden Rektör Levent, onların sorunları ve talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu tür toplantıların farkındalık açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, şunları ifade etti:"Hedefimiz, sizlerin yalnızca akademik anlamda başarılı bir eğitim almanızı sağlamak değil, aynı zamanda üniversitemizden mezun olduktan sonra mesleki yaşamınızda da güçlü bir şekilde yer alabilmeniz için gerekli tüm desteği sunmaktır. Bu süreçte karşılaştığınız her türlü zorlukta yanınızda olacağız ve kişisel gelişiminizden kariyerinize kadar her alanda sizlere rehberlik etmek için elimizden geleni yapacağız.”Toplantıda, öğrencilerin sorunlarına yönelik çözüm önerileri de sunan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Engelli Öğrenci Birimi’nin çalışmalarını takdir ettiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Öğrenciler ise Rektör Prof. Dr. Akın Levent’e, üniversite yönetimine ve Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu’na sağladıkları destekten dolayı teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini belirttiler.