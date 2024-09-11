Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemi programında Alkın Tolga’nın canlı yayın konuğu oldu.Bölge Gündemi programında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne dair açıklamalarda bulunan Akın Levent, 2024-2025 eğitim yılında üniversitede gerçekleştirilen hazırlıklara ilişkin bilgiler paylaştı. Levent, yeni eğitim dönemi için 23 Eylül’de ders kayıtlarının başlayacağını, 30 Eylül itibari ile de öğrencilerin sıralarındaki yerlerini alacağını belirterek üniversitenin tüm birimlerinde öğrencilerin konforu için hazırlıkların hızla devam ettiğini kaydetti.Üniversite hayatına bu sene Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde adım atacak öğrencilere Erzincan hakkında detaylı bilgi veren Rektör Levent, “Erzincan butik bir şehir, barınma ve ulaşım sorunu yaşanmayacaktır. Erzincan’da Kredi Yurtlar Kurumu hazırlıkları yaptı, şu anda yurda başvuran tüm öğrenciler yerleşti ve ek kontenjanlarla yerleşecekler için de boş kontenjanlar bulunmaktadır” dedi.Yeni gelen öğrencilere yönelik uyum programlarının düzenlendiğini söyleyen Rektör Levent, Erzincan’ın huzurlu bir şehir olduğunu, birçok sosyal ve kültürel aktivitesi olduğunu ifade etti. Aynı zamanda öğrenci kulüplerine de değinen Rektör Levent, “Öğrenci kulüplerimiz öğrencilerimizin hayata hazırlanmalarında, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde önemli rol oynamaktadır. Öğrencilerin muhakkak bu kulüplerden bir ikisine dâhil olmalarını tavsiye ediyorum” dedi. EBYÜ bünyesinde faaliyet gösteren EBYÜ ACAR Gençlik Kulübüne de değinen Levent, “ACAR Kulübü 6 Şubat depremlerinde aktif olarak rol aldı ve insanlarımıza yardım etti, öğrencilerimize hayranım” sözleriyle kulüplerin yaptığı faaliyetlerin önemine değindi.Öte yandan üniversiteye kayıtların devam ettiğini belirten Rektör Levent, buna rağmen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin yüzde 94 doluluk oranına ulaştığını ifade etti. Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde kurulan Kariyer Merkezi’nin öğrencilere yakından destek verdiğine, öğrenim hayatları ve sonrasında kariyerlerine ve kişisel gelişimlerine ilişkin yol haritalarını belirlemede yardımcı olduğuna da dikkat çekti.Son olarak değişim programlarından söz eden Rektör Levent, “Erasmus’ta üniversitemiz üst düzey işler yapıyor. Erasmus koordinatörlüğümüz öğrenci sayısına oranla değişim programına öğrenci gönderen üniversitelerin başında geliyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği’nden 250 bin Euro destek alındı. Bunu da öğrencilerimizin değişim programlarında harcadık” dedi. Gerek değişim programları gerek kurumsal akreditasyon süreciyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ön plana çıktığını ifade eden Rektör Levent, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2023 yılında başvurduğumuz kurumsal akreditasyon programında akredite olan 21 üniversiteden biri oldu. Kurumsal akreditasyon ve program akreditasyon üniversitemiz için büyük önem taşımaktadır. YÖKAK tarafından gerçekleştirilen bu akreditasyon, üniversitemize dünyanın birçok yerinde tanınırlık kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.