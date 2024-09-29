Türkiye ile Özbekistan arasındaki eğitim iş birliğini güçlendirmek ve yeni projeleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen 3. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu, İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Programa; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Taşkent Devlet Transport Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adil Abdurrahmanov’un yanı sıra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile her iki ülkeden çok sayıda rektör katıldı.YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, forumda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında kullanılmayan büyük bir potansiyelin olduğunu vurgulayarak Özbekistan’dan Türkiye’ye gelen öğrenci sayısının artırılabileceğini ifade etti. Özvar: "Özbekistan’dan toplam 7 bin 428 öğrenci üniversitelerimizde öğrenim görüyor. Bu öğrencilerin en yoğun bulunduğu bölümler işletme ve tıp programları. Ayrıca, 17 Özbek uyruklu akademisyen Türk üniversitelerinde görev yapıyor" dedi. İki ülkenin eğitim alanındaki iş birliğinin genişleyeceğini belirten Başkan Özvar, Türk-Özbek Üniversitesinin kurulacağı duyurarak, Türkiye’nin sahip olduğu akademik tecrübenin, başta mühendislik ve bilişim olmak üzere birçok alanda Özbekistan ile paylaşılacağını ve bu iş birliğinin ülkeler arası ilişkileri derinleştireceğini kaydetti.“İki Ülke Arasındaki Potansiyeli Ön Plana Çıkaracak Çalışmalar Yapacağız”Programa katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise yapmış olduğu değerlendirmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki eğitim iş birliğinin tarihî ve kültürel bağlar temelinde güçlendiğini vurgulayarak: "İki dost ve kardeş ülke olarak, yükseköğretimde ortak projeler üretmek bizim için büyük bir onurdur. İki ülke arasındaki potansiyeli ön plana çıkaracak çalışmaları hayata geçireceğiz. Özellikle araştırma-geliştirme alanlarında ortak çalışmalarla bilim dünyasına katkı sağlamak, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Özbekistan’daki üniversitelerle çeşitli iş birliği protokolleri imzaladığını belirterek, bu tür forumların akademik anlamda yeni fırsatlar oluşturacağına inandığını sözlerine ekledi. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu, iki ülke arasındaki yükseköğretim kurumlarının ortak projeler geliştirmesi ve öğrenci-akademisyen değişim programlarını genişletmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.