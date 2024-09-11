Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bölgeye yönelik vizyon projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Hanifi Macit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger ile Halkbank Bölge Müdürü Yener Işıldak ve ekibi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında çeşitli alanlarda üniversite ile yapılabilecek iş birlikleri ve ortak projeler üzerinde duruldu.Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atatürk Üniversitesinin, Erzurum ve çevresindeki kurumlarla iş birliğini geliştirme ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlama misyonuna uygun projeler yürütme hedefinde olduğunu vurguladı. Bu kapsamda; gençlik ve spor, tarım ve orman ile finans sektörleri gibi alanlarda yapılacak ortak çalışmaların önemine değindi.MHP Genel Başkan Baş Danışmanı Prof. Dr. Hanifi Macit, Rektör Hacımüftüoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, MHP olarak üniversitenin çalışmalarını desteklemeye hazır olduklarını belirtti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise, üniversite gençliğine yönelik spor faaliyetlerinin artırılması ve bu alanda yapılacak projelerle üniversite-şehir iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için üniversitenin bilgi ve teknoloji desteğinin önemli olduğunu vurgularken, Halkbank Bölge Müdürü Yener Işıldak, üniversitenin finansal projelerine destek olmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Ziyaretin sonunda, Atatürk Üniversitesinin bölgeye yönelik vizyon projeleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu ve bu tür ziyaretlerin iş birliği ve ortak çalışma kültürünü pekiştirdiği belirtildi. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi.