Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, göreve başlamasının ardından tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor. Üniversite camiası, yerel yönetim temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Rektör Hacımüftüoğlu’nu makamında ziyaret ederek yeni görevi için başarı dileklerini iletti.Ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, Atatürk Üniversitesinin birleştirici bir rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, herkesin mutlu ve huzurlu olduğu, stresten uzak bir çalışma ortamı inşa etmek için yoğun bir çaba sarf edeceklerini ifade etti. Hacımüftüoğlu: “Üniversitemiz, sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumla bütünleşen, herkesin kendini bir parçası olarak hissettiği bir kurum olmalıdır. Kapılarımız herkese sonuna kadar açık olacak. Tüm imkanlarımızı ülkemizin ve milletimizin hizmetine sunmak için çalışacağız” dedi.“Amacımız, Üniversitemizi Ülkemizin Geleceğine Yön Veren Bir Kurum Haline Getirmek”Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin tüm paydaşlarıyla kuracağı güçlü bağların, başarıyı da beraberinde getireceğini belirterek: “Bizim hedefimiz, Atatürk Üniversitesini bir bilim yuvası olmanın ötesinde, ülkemizin geleceğine yön veren bir kurum haline getirmektir. Bunun yolu ise burada çalışan, okuyan ve katkı sunan herkesin üniversitemize duyduğu aidiyet duygusunun artmasından geçiyor. Aidiyet arttıkça, başarının kendiliğinden geleceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.Görüşmelerde, üniversitenin sosyal, kültürel ve akademik anlamda atacağı adımlar da ele alındı. Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin topluma hizmet eden, yenilikçi projeler geliştiren bir anlayışla yönetileceğini belirtti. “Üniversitemiz, sadece öğrencilerimiz ve akademik personelimiz için değil, tüm Erzurum halkı için de bir cazibe merkezi olacaktır. Bu doğrultuda, her türlü iş birliğine ve yeniliğe açık bir yapıya sahibiz” diyerek, üniversitenin kapılarının her kesime açık olduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sadece Erzurum için değil, tüm Türkiye için önemli bir değer olduğunu ve bu sebeple bilim ve kültür merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade etti.Ziyaretler, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve üniversitenin gelecekteki projeleri hakkında fikir alışverişi ile sona erdi.