TUSAŞ’a yapılan üzücü saldırının herkesi derinden yaraladığını dile getiren Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "TUSAŞ ülkemizin güvenliği için çok önemli projeleri gerçekleştiriyor, onlarla gurur duyuyoruz" dedi.Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş beraberindeki Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. İrfan Kaygusuz ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile birlikte Fırat Üniversitesi ile TUSAŞ işbirliğiyle üniversitede açılan Türk Havacılık Uzay Sanayii Bilişim ve Dijital Araştırmalar Laboratuvarını ziyaret etti. TUSAŞ laboratuvarında çalışmalar yürüten akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Göktaş, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.TUSAŞ’a yapılan üzücü saldırının herkesi derinden yaraladığını aktaran Rektör Prof. Dr. Göktaş, "Böylesine önemli bir kuruma yönelik gerçekleştirilen bu saldırının sadece bir kuruma değil, ülkemizin bilimsel ve teknolojik geleceğine yönelik olduğunu biliyoruz. Ancak, sizlerin burada sergilediği azim ve kararlılık, saldırılara ve zorluklara karşı en güçlü cevabımız olacaktır. Gerçekleştirilen bu saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyorum” diye konuştu.TUSAŞ’ın önemine değinen Rektör Prof. Dr. Göktaş, “TUSAŞ ülkemizin güvenliği için çok önemli projeleri gerçekleştiriyor, onlarla gurur duyuyoruz. Sizler de bu laboratuvarda çalışan arkadaşlarımız olarak bu sürecin bir parçasısınız. Sizler burada, bilimle, teknolojiyle ve yüreğinizdeki vatan sevgisiyle bu kutlu davaya omuz veriyorsunuz. Her bir çalışmanız, milletimizin gücüne güç katıyor, ülkemizin savunmasında bir zırh görevi görüyor. TUSAŞ laboratuvarımızda üretilen bilgi ve geliştirdiğiniz her bir yenilik, hem kurumumuz için hem de ülkemiz için büyük bir öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Üniversite olarak sizin burada yürüteceğiniz projelere elimizden ne gelirse katkı sunmaya hazırız. Ülke olarak bizim TUSAŞ’a sahip çıkmamız lazım. TUSAŞ’ın bu merkezi bizim için çok önemli. Önümüzdeki süreçte de burayı daha fazla geliştirmek için de elimizden geleni yapacağız. Tekrar hepinize başarılar diliyorum, geçen hafta yaşadığımız hadiseden dolayı da sizlere de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.