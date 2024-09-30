Rektör Göktaş, öğrencileri karanfillerle karşıladı Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, bu yıl ilk defa üniversiteye başlayan öğrencileri karanfillerle karşıladı. 30-09-2024 13:06 Güncelleme : 30-09-2024 13:06 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * EĞİTİM EBYÜ’lü öğrenciler karşılandı Erzincan’da çocuklara oyunlarla trafik eğitimi verildi Rektör Hacımüftüoğlu, Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu’na katıldı Malatya MEB AKUB ekibi Akredite edildi Elazığ’da bir yılda 36 bin kişiye kurs verildi Çok Okunanlar 1 70 bin artı 30 GB internete çalıştıracak çoban bulamıyor 2 Sarıkamış’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı 3 Başkan Demir’den İmamoğlu’na destek açıklaması 4 Sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden olan köyün yolu iyileştiriliyor 5 Tatvanlılar güzel havayı sahilde değerlendirdi