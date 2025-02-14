Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Endonezya’da bulunan Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Ziyarette Rektör Alma’ya, Rektör Baş Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş eşlik etti.Ziyaret kapsamında, Enstitü Eğitim Müşaviri ve eski Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile bir araya gelen Rektör Alma, kurumlar arası iş birliği ve ortak projeler üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdi.Görüşmede ayrıca, yabancı öğrenci kontenjanlarının etkin kullanımı ve öğrenci teşvikleri konusunda planlı ve organize çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.Endonezya’daki Yunus Emre Enstitüsü’ne kültürel etkileşim ve akademik iş birliklerine sundukları katkılar için teşekkür eden Rektör Alma, iki kurum arasında gelecekteki iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade etti.Enstitü Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise Iğdır Üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerine katkı sunmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.Ziyaret, başarı dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.