Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve üniversiteli personeli 6 akademisyen, dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi.Stanford Üniversitesi ve Hollanda merkezli bilimsel yayın şirketi Elsevier iş birliğiyle her yıl hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi yayımlandı. Listenin oluşturulmasında; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, yapılan iktibas sayısı gibi uluslararası ölçütler kullanıldı. Listede; “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” olmak üzere iki farklı kategori yer aldı. Listede, en çok iktibas yapılan ve belirlenen 22 anabilim dalı ile 174 alt bilim dalı arasından Dünya’da %2’lik dilime giren bilim insanları yer aldı. Bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve 6 bilim insanı yer aldı.