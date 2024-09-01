Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, TÜBA tarafından Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlenen Yeni Enerji Teknolojileri Yaz Okulu’nda seminer verdi.TÜBA, Türk Dil Kurumu (TDK), Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Uluslararası Türk Akademisi (Türk Dünyası Eğitim ve Bilimsel İş Birliği Teşkilatı-TWESCO) arasında imzalanan protokol kapsamında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla 6. kez ’Enerji’ ve ‘Türkoloji’ Yaz Okulları düzenleniyor. Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilen eğitim programında Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da biyoyakıtlar üzerine bir seminer verdi. TÜBA’nın, Türk ve akraba toplulukların yaşadığı kardeş, komşu ve yakın ülkelerdeki bilim insanları arasında köprü oluşturmak, diplomatik yakınlaşmayı sağlamak ve ilişkilerini geliştirmek amacıyla başlattığı programda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Alma, programın enerji teknolojileri alanındaki en son gelişmeleri, güncel sorunları ve fırsatları tartışmak adına önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.