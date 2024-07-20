Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin çatısı olan Ağrı Dağı’nın eteklerinde fosil, bitki florası, maden ve Nuh’un Gemisi ile ilgili incelemelerde bulundu.Ağrı Dağı’nda Iğdır Üniversitesi ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü iş birliğinde resmi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile MTA Genel Müdürlüğü’nün Ağrı Dağı’nın farklı yükseltilerinde yürüttüğü fosil, bitki florası, maden ve inanç turizmi üzerine yapılan çalışmalara katıldı. Rektör Alma ile birlikte MTA Genel Müdür Yardımcısı Veli Altundağ ile MTA Müze Müdürü Korhan Çakır da yer aldı.Ağrı Dağı’nın dağ turizminin yanı sıra inanç turizmi açısından da önemli bir bölge olduğunu hatırlatan Rektör Alma, bölgede erişim ve ulaşım ile ilgili gerekli çalışmalarının yapılmasının öneminden bahsetti. Rektör Alma, "Türkiye’nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı, yıl boyunca karla kaplı zirvesi ve büyüleyici manzarasıyla her yıl Türkiye’den ve dünyanım dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. İran, Ermenistan ve Nahçıvan’dan da görülebilen 5 bin 137 metre yükseltili dağın Büyük Tufan’dan sonra Nuh’un gemisine ev sahipliği yaptığına inanılıyor. Bu yanıyla Ağrı Dağı pek çok açıdan büyük bir potansiyel taşıyor. Dağın turizme yönelik alt yapısının geliştirilmesi, hiç şüphesiz bölge ekonomisi için önemli bir kazanım olacaktır." dedi. Üniversitemiz bünyesinde 2011 yılında kurulan Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bu noktada aktif olarak faaliyetlerine devam ettiğini belirten Rektör Alma, "Iğdır Üniversitesi olarak her yönüyle Ağrı Dağı’nın potansiyelini gün yüzüne çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Araştırma Merkezimiz ile Maden Tetkik Arama’nın 2021 yılından Ağrı Dağı ve yakın çevresinde sürdürdüğü ’Türkiye Jeolojik Miras Araştırmaları Projesi’ çalışmalarına da destek veriyoruz." diye konuştu.