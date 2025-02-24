Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öncülüğünde, hemşirelik eğitiminde rehberliğin önemine dikkat çeken önemli bir akademik etkinlik gerçekleştirildi.Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen "Rehber Hemşirelik Sempozyumu", alanın önde gelen akademisyenleri ve saha profesyonellerini bir araya getirdi. Sempozyum, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Eda Ay, yaptıkları açılış konuşmalarında rehber hemşireliğin sağlık hizmetlerindeki kritik rolüne dikkat çekti."Rehber Hemşirelikte Kalite ve İletişim"Sempozyumda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer tarafından "Rehberlik Kavramı, Rehberlikte Ekip Çalışması ve İletişim, Kalite Kapsamında Rehber Hemşirelik" konulu kapsamı bir sunum gerçekleştirildi. Ardından, Prof. Dr. Zeynep Karaman Özlü moderatörlüğünde düzenlenen panelde "Rehberlikte Öğrenciyi Destekleme Stratejileri" ele alındı."Eğitim Bilimleri Perspektifinden Rehber Hemşirelik"Sempozyuma Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi akademisyenleri de katkı sundu. Prof. Dr. Sinan Koçyiğit "Klinik Öğrenme Öğretim Yöntemleri", Prof. Dr. Adnan Taşğın "Etkili ve Olumlu Öğrenme Ortamının Oluşturulması", ve Doç. Dr. Ceyhun Ozan "Klinik Öğretimde Refleksiyon/Yansıtıcı Düşünme ve Öğrenme" konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştı."Klinik Öğrenmenin Kolaylaştırılması"Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden Prof. Dr. Gülçin Avşar’ın "Klinik Öğrenmenin Kolaylaştırılması" başlıklı sunumu ve Doç. Dr. Bahar Çiftçi’nin "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarında Kullanılan Formların Tanıtımı ve Rehber Hemşirelik Uygulamalarının Değerlendirilmesi" konulu anlatımı, sempozyumun akademik içeriğini zenginleştirdi."Açık Oturum ve Kapanış Töreni"Etkinliğin son bölümünde, öğrenciler ve rehber hemşireler klinik uygulamalara yönelik beklentilerini tartıştıkları interaktif bir açık oturuma katıldı. Sempozyum, katılım belgelerinin takdimi ve kapanış töreni ile sona erdi. Düzenleme kurulunda yer alan akademisyenler, sempozyumun hemşirelik eğitiminde rehberlik kavramının güçlendirilmesi ve klinik uygulamaların geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladılar. Etkinlik, farklı fakültelerden gelen uzmanların katkılarıyla disiplinler arası bir yaklaşım sergileyerek, rehber hemşirelik alanında yeni perspektifler sundu.