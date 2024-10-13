Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personelince, "7’den 70’e Trafik Eğitimi" projesi kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi.Refahiye’de her yaş grubundan vatandaşların trafik yönünden bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalarda; Aysel Altun Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri ile Refahiye Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinlerine yönelik yaya/okul geçitleri kullanımı, bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar, genel trafik kuralları, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, karşıdan karşıya geçerken ve gece yolda yürürken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.