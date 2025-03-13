Ramazan ayında sigarayı bırakmanın daha kolay olacağını belirten Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi’nden Uzman Dr. Elif Pala Gün, "Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırak" diyerek önemli açıklamalarda bulundu.Dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri olan tütün kullanımı, önlenebilir hastalık ve ölüm sebeplerinin başında geldiğini aktaran Uzman Dr. Elif Pala Gün, "Tütün kullanımı kanser, akciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıkları gibi ölüme sebep olabilecek pek çok kronik sağlık sorununa yol açmaktadır. Tütün ve tütün ürünü kullanımını bırakmak, her zaman ve her yaşta büyük fayda sağlamaktadır. Bu nedenle geç kalmadan sigarayı bırakmak için adım atmak çok önemlidir. Şunu unutmamız gerekir ki sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavisi mümkündür" dedi.Ramazan ayının sigara bağımlılığından kurtulmak için bir fırsat olduğunun altını çizen Dr. Elif Pala Gün, "İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı boyunca uzun saatler sigara içilmemesinin ardından, iftar sonrası üst üste sigara içen kişilerde baş dönmesi, mide bulantısı, çarpıntı, tansiyon yükselmesi, kalp krizi, beyin kanaması gibi rahatsızlıkların görülme ihtimali artmaktadır. Bu sebeple iftarla birlikte hemen sigara içmeye başlamamak bunun yerine Ramazan ayını sigara bağımlılığından kurtulmak için bir fırsata dönüştürecek adımlar atmak son derece önemlidir. Sigara bağımlılığı ile mücadelede, sigaradan ayrı kalınan süreler ne kadar uzun ve sürekli ise sigaraya duyulan ihtiyaç da bir o kadar azalacaktır. Bu sebeple ramazan ayı dönemini sigara bağımlılığından kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekmektedir. Ramazan ayı sigara kullanan kişilerin kararlılığına ve iradesine pozitif katkılar sağlamaktadır. Oruç nedeniyle uzun süre sigara içmeden kalabilmek, iftar sonrasında da sigara içmemek konusunda kişileri cesaretlendirmektedir. Bu cesaret ve motivasyon, sigara bırakma yolunda başarılı sonuç almanın ilk adımı kabul edilmelidir.Sağlıklı bir yaşam için ramazan ayında sigarayı bırakın hayata yeniden başlayın. Ramazan ayında sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.