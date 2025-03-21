Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Pülümür Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 21 Mart 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.