Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı ile Pülümür İlçesi ve Çevre Köyleri Derneği tarafından ilçede gezici sağlık taraması gerçekleştirildi.Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı ve Pülümür İlçesi ve Çevre Köyleri Derneği Dayanışma Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle bir doktor ve 2 hemşirenin katılımıyla Pülümür ilçesinin 14 köyünde sağlık taraması gerçekleştirildi. Toplam 185 vatandaşın sağlık taramasından geçirildiği belirtilirken çalışmada vatandaşların temel sağlık ölçümlerinin yapıldığı, hastaların ihtiyaçlarına göre müdahalelerde bulunulduğu ve eğitimler verildiği kaydedildi.