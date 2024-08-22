Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce afet ve acil durumlarda “Psikososyal Destek Temel Düzey Müdahale Eğitimi” verildi.Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce afet ve acil durum sürecinde ortaya çıkabilecek psikolojik bozuklukların önlenmesi, etkilenenlerin normal ya da yeni yaşama geri dönmesi sürecinde, kendi kapasitelerini fark etmeleri, güçlenmelerinin sağlanması, ileride ortaya çıkabilecek afet acil durumlarla başa çıkma ve müdahale etme kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim verildi.Eğitimde psikolojik ilk yardım, ihtiyaç ve kaynak belirleme, toplumu harekete geçirme, psikoeğitim, çalışana destek, sosyal iyileştirme konuları ele alındı.Program, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İl AFAD Müdürü Cengiz Çavuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci’nin katılımcılara sertifika takdimi ile son buldu.