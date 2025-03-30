Tunceli Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde görevli psikolog Dilek Demir, 30 Mart Dünya Bipolar Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.Bipolar bozukluğun bireyin ruh halinde, enerjisinde ve günlük işlevlerinde belirgin değişikliklerle seyreden ruhsal bir hastalık olduğunu belirten psikolog Dilek Demir, "Eskiden manik depresif bozukluk olarak da tanımlanan Bipolar bozukluk iyi ayrı hastalık döneminin manik ve depresif dönemin birlikte görülebildiği iyi ayrı hastalık dönemini kapsayan bir bozukluktur. Hastaların tedavi süreçleri ilaçla tedavinin yanı sıra psiko terapi hizmetleriyle desteklenmektedir. Hastalığın iyileşme sürecinde ilaç kullanımı ve terapi hizmetinin devamlılığı hastalığın günlük işlevlerdeki bozulmaların asgari düzeyde yaşanması konusunda önem arz etmektedir" dedi.Vatandaşların toplum ruh sağlığı, aile sağlığı ve sağlıklı hayat merkezlerine başvurarak bu hizmetlerden faydalanabileceğini kaydeden Demir, "Toplum ruh sağlığı merkezlerine ağır psikotik bozukluğu bulunan hastalıklar yani iki uçlu duygu durum bozukluğu olan hastalar, yani psikotik bozukluğa sahip olan hastalar başvuruda bulunabilmektedir. Toplum ruh sağlığı merkezi sorumlu hekiminin de değerlendirmesi sonucunda uygun gördüğü hastalar toplum ruh sağlığı hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Bu merkezde bulunan hastalarımız bireysel görüşme, grup terapileri ile aynı zamanda faydalanabilecekleri sosyal destekler konusunda sosyal hizmet uzmanımız tarafından yönlendirilmektedir. Aile sağlığı merkezlerinde bulunan aile hekimlerinin ruhsal durum değerlendirmesi yaparak yönlendirdiği hastalar da psikiyatri hekiminin değerlendirmesiyle uygun görülmeleri halinde toplum ruh sağlığı merkezine kabul edilerek gerekli hizmetlerden faydalanabilmektedir" diye konuştu.