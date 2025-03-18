Erzurum’un Oltu ilçesinde Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi pansiyonunda iftar programı düzenlendi, protokol mensupları öğrencilere yemek dağıttı.Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi’nde, protokol üyelerinin katılımıyla anlamlı bir iftar programı gerçekleştirildi. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz ve Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Taşkın, pansiyon öğrencileriyle birlikte iftar açtı.Protokol çocuklara yemek dağıttıProgramda, protokol üyeleri, iftar öncesinde öğrencilere elleriyle yemeklerini dağıtarak gönüllerine dokundu. Öğrencilerle birlikte iftarlarını açan protokol, birlikte sofralarını paylaştı. İftarın ardından, pansiyona yeni yapılan dinlenme odalarının ve çalışma odalarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışta protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet ederek pansiyonun eksikliklerini tespit ettiler ve öğrencilere daha iyi bir ortam sunulması için fikir alışverişinde bulundular. Öğrenciler, iftarın ardından yaptıkları filografi çalışmasını, Türk bayrağı motifini Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik’e hediye etti. Program, protokol üyelerinin ve öğrencilerin birlikte geçirdiği keyifli bir akşamla sona erdi.