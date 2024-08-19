Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun atanmasının ardından yönetimde ilk görev değişikliği gerçekleşti.Yaptığı bilimsel çalışmalarıyla akademik kariyerinde öne çıkan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun ilk göreve getirdiği isimde yine kendisi gibi bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan bir isim oldu. Hacımüftüoğlu Prof. Dr. Hasan Türkez’i rektör yardımcısı olarak göreve getirdi.Atatürk Üniversitesinin yeni döneminde hem Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu hem de Prof. Dr. Türkez’in araştırmacı ve güçlü bilimsel altyapıya sahip olmaları başta üniversite camiası olmak üzere şehirde büyük heyecan oluşturdu. Rektör Hacımüftüoğlu’nun “Bilgiyi arayan, araştıran ve bunu üreten, ürettiği bilgiyi teknolojiye dönüştüren her kesime desteğini sürdürecektir. İş birlikleriyle hayata geçirilecek projeler, şehirlere verdiği olumlu katkılarla diğer üniversitelere de örnek teşkil edecektir” açıklaması da bunun önemli yansımalarından biri olarak değerlendirildi.Prof. Dr. Hasan Türkez kimdir?20 Mayıs 1979’da Erzurum’da doğdu. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi, KKEF Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversiteden 2004 yılında yüksek lisans derecesini aldı. İlk doktorası Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında, ikinci doktorası İtalya Chieti-Pescara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İlaç Teknolojisi ve Biyomoleküler Bilimler alanındadır. Halen Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK ve üniversiteler ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında koordinatör, kurul üyesi, komisyon üyesi, komisyon başkan yardımcısı, komite üyesi ve komisyon başkanı olarak görev yapmıştır. 2019-2020 yılları arasında TÜSEB Genel Sekreteri ve Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı olarak görev yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde görev yapan JECFA ve JMPR isimli iki farklı komitede görüş ve önerilerine başvurulmak üzere toksikoloji ve epidemiyoloji uzmanı olarak seçilmiştir.5 farklı üniversitelerde 22 senelik süre içerisinde Senatör, Rektör Danışmanı, Enstitü Müdürü, Dekan Yardımcısı, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü, Uzmanlık Derecelendirme Kurulu Üyeliği, Danışma Kurulu Üyesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıkları görevlerini yürütmüştür.Prof. Dr. Hasan Türkez’in başlıca çalışma alanları nano teknoloji temelli ilaç taşıma sistemleri, kanser biyolojisi, bor biyolojisi, genetik toksikoloji, nörodejeneratif hastalıklar ve moleküler farmakolojidir. Borun tıbbi ve farmakolojik kullanım potansiyelini geliştirmek üzere Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından ve Nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek yeni moleküller geliştirmek üzere TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ulusal projelerde yönetici olarak görev yapmıştır. Ayrıca, çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen 40’a yakın bilimsel araştırma projesinde yönetici ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. 24 farklı ülkeden 400’ün üzerinde farklı araştırmacı ile disiplinler arası ortak bilimsel araştırmalar yürütmüştür.Prof. Dr. Türkez’in Web of Science kapsamında taranan nitelikli uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 275’den fazla makalesi bulunmaktadır. İlaveten, diğer uluslararası dergilerde yayımlanmış 40 adet ve ulusal dergilerde yayımlanmış 20 adet makalesi mevcuttur. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 200’ün üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Ulusal kitap ve uluslararası kitap bölümü yazarlıkları vardır. Çok sayıda bilimsel toplantı kapsamında bilim kurulu üyesi, düzenleme kurulu üyesi, teknik komite üyeliği, organizasyon başkanlığı, oturum yöneticiliği ve davetli konuşmacı olarak yer almıştır. 10’un üzerinde saygın uluslararası bilimsel dergilerde editörlük yapmaktadır. Yeni anti-Alzheimer formülasyonları ve tıbbi cihaz geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası patentleri bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk sahibidir.