Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Habib Bilen, Türkiye’de şeker hastalığının (diyabet) oldukça kötü olduğunu, her 100 kişinden 14’nde şeker hastalığının görüldüğünü belirterek, "Bunun iki nedeni var. Hem beslenme alışkanlığı hem de spor yapılmıyor. Ülkemizde birinci sarada yer alan kalp hastalıkları ölümlerinin altında da ‘şeker hastalığı’ var " diye söyledi.Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Habib Bilen, "Türkiye’de diyabet hastalığı toplumun %14.5 inde görülmektedir. Bu oran dünya genelinde %10.5 ve Avrupa kıtasında ise %9 civarındadır. Ülkemizde daha sık görülmesi birçok faktör ile ilişkilendirilmektedir. Bunlar arasında; beslenme alışkanlıkları, şişmanlık (obezite sıklığı), hareketsiz yaşam tarzı, hızlı kentleşme ve genetik yatkınlık gibi bazı nedenler sayılabilir. Neden ne olursa olsun gelecekte de ülkemizde diyabet hastalığının sık görülen bir hastalık olacağı tahmin edilmektedir. Buna ilave olarak hastaların yaklaşık %50 si diyabet hastası olduğunun farkında değildir" şeklinde söyledi."Kalp hastalıklarına davetiye çıkarıyor"Şeker hastalığının kalp ve damar hastalıklarına davetine çıkardığını vurgulayan Prof. Dr. Habib Bilen, " Dünya genelinde önde gelen en önemli ölüm nedeni kalp damar hastalıklardır. Diyabetli hastalarda kalp hastalığı görülme sıklığı 4 kat daha fazladır. Bütün nedenlere bağlı kalp ölümlerinin 1/3 ü diyabete bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Diyabetik hastalarda görülen kalp hastalıkları; Koroner Arter Hastalığı (KAH) ve Kalp Krizi (Miyokard Enfarktüsü), kalp yetmezliği (yapısal bozukluk), Serebrovasküler Hastalıklar (İnme), Periferik Arter Hastalığı ( kalp dışı birçok damarda ve özellikle bacak damarlarında kanlanma bozukluğu) gibi hastalıklardır. Bu durumlara sürekli ve kontrolsüz kan şekeri yüksekliğine maruz kalma, insülin direnci, hipertansiyon, obezite, kan yağlarındaki bozukluklar, sinir sistemi bozuklukları ve böbrek hasarı katkıda bulunmaktadır. Ayrıca diyabet hastalığı diyalize neden olan kalıcı böbrek hastalığı, görme kayıpları, ayak yaraları ve uzuv kaybı, sinir sistemi hastalıkları, enfeksiyonlar için de önemli bir risk faktörüdür.""Spor yapın haraketli yaşamınız olsun"" Avrupa’da en sık diyabet görülen ülke olan Türkiye’de eğer gerekli önlemler alınmaz ise 2045 yılında ülkemiz nüfusunun beşte birinin diyabetli olabileceğine dair tahminler yapılmaktadır" diyen Prof. Dr. Habib Bilen, " Bu nedenle diyabete bağlı kalp hastalığı nedenli ölüm riski ve ilişkili diğer hastalıklar nedeni ile ekonomik maliyetler de önemli derecede artış gösterecektir. Toplum temelli ulusal eylem planları ( düzenli spor, hareketli yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması), gıda endüstrisi ile ilgili düzenlemeler, erken tanı ve uygun tedavi uygulamaları ile bu durumdan kaçınmak mümkün olabilecektir. Bunun dünyada başarılı uygulamaları mevcuttur. Örneğin Finlandiya’ da yapılan ulusal diyabet önleme programı ile 10 yıl içeresinde riskli bireylerde diyabet gelişim riski %58 oranında azaltılmıştır" diye anlattı."Atatürk Üniversitesi’nde her türlü tedavi mevcut"Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde, diyabet hastalarının tedavilerin başarılı bir şekilde yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Habib Bilen, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği kuruluşundan bu yana Erzurum ili ve çevresindeki yaklaşık 11 vilayete referans klinik olarak hizmet vermekte olduğunu ve Erzurum’un yanı sıra Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bingöl, Erzincan, Ardahan ve diğer illerden de gelen hastaların tedavi ve takiplerinin yapıldığını belirtti.Prof. Dr. Habib Bilen , " Endokrinoloji bilim dalı temel olarak hormon ve metabolizma hastalıkları ile ilgili bir kliniktir. Bu kapsamda genel olarak; diyabet ve metabolik hastalıklar, tiroid bezi hastalıkları, endokrin hipertansiyon ve böbrek üstü bezi hastalıkları, kemik ve mineral metabolizması bozuklukları, üreme endokrinolojisi gibi birçok hastalığın tanı, tedavi ve izlemleri yapılmaktadır. Kliniğimizde; Dinamik hormon testleri, Endokrin görüntülemeler (ileri radyolojik ve nükleer Tıp Teknikleri), Metabolik cerrahi öncesi ve sonrası endokrinolojik değerlendirme, Tip 1 Diyabetli hastalarda karbonhidrat sayımı ve pompa tedavisi hazırlık uygulamaları da yapılmaktadır" bilgisini verdi.