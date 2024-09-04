Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, bulaşıcı hastalıklar konusunda uyarıda bulundu.Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, özellikle son çeyrek asırda giderek artan bulaşıcı hastalıklara dikkat çekerken alınması gereken önlemleri de sıraladı. Covid-19, maymun çiçeği gibi dünya geneline yayılan bulaşıcı hastalıkların yanı sıra grip, parazit enfeksiyonu gibi özellikle sonbaharın gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte artan hastalıklara da dikkat çeken Prof. Dr. Açık, “Bu hastalıklardan korunmak için sosyal mesafe korunarak fazla temastan kaçınmalı, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında bebekler ve çocuklar için rutin aşılama takvimine ve tarama testlerine uyulmalı, hijyen kurallarına ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmeli, sigaradan uzak durulmalı” dedi.’’Seyahatler ve göçler arttıkça bulaşıcı hastalıklar da yayılıyor’’Dünya genelinde bulaşıcı hastalıkların artmasında göçlerin ve seyahatlerin önemli bir etkisinin olduğunu aktaran Prof. Dr. Yasemin Açık, “Dünya genelinde artan kentleşme ile birlikte büyük şehirlerde sağlıklı altyapısı bulunmayan bölgelere yapılan iç göçler, savaşlar nedeniyle alınan dış göçler ve deprem, sel gibi afetler nedeniyle yapılan zorunlu şehir değişiklikleri, ciddi bir şekilde insan ve dolayısıyla mikroorganizma hareketliliğine neden oluyor. Bunun yanı sıra uluslararası seyahatler de giderek artıyor. Öyle ki 1950 yılında dünya çapındaki turist sayısı 25 milyonken 2002’de bu sayı 700 milyona, geçtiğimiz yıl itibarıyla ise 1,3 milyara ulaştı. Tüm bu gelişmelerin neticesinde de bulaşıcı hastalıklar çok daha hızlı yayılıyor. Göçlerin ve seyahatlerin devam edeceğini göz önünde bulundurursak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden bireylere kadar herkese bulaşıcı hastalıkların yayılımının önlemesi adına önemli görevler düşüyor” diye konuştu.’’Fazla temastan kaçınmalıyız’’Covid-19 pandemisi döneminde herkesin dikkat ettiği sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Prof. Dr. Açık, “Hiç kuşkusuz tüm hayatımızı maskeyle geçiremeyiz ancak o dönemde uyguladığımız sosyal mesafe, fazla temastan kaçış ve hijyen önlemlerini hayatımızın bir rutini haline getirmeli, grip gibi hızla yayılan hastalıklarda da mümkün olduğunca istirahat etmeli, toplum içinde olacaksak maske takarak önlem almalıyız. Hastalıklardan korunmada beslenmenin de önemli bir payı bulunuyor. Hijyen şartlarına uygun olmayan yiyecekleri tüketmemeli, böyle bir durum tespit ettiğimizde yetkilileri bilgilendirmeli, bunun yanı sıra çocuklarımızı paketli gıdalardan mümkün oldukça uzak tutmalıyız” diye konuştu.’’Bilime güvenelim, koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanalım’’Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın öncelikli ve en etkili yöntemlerinden birinin de koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yasemin Açık, şöyle devam etti:‘’Koruyucu sağlık hizmetleri, hastalıkların önlenmesi veya erken teşhis ve tedavisi için hayati bir öneme sahip. Bu kapsamda bebeklerin ve çocukların aşı takvimlerinin zamanında uygulanması, doğumdan itibaren farklı yaş gruplarına yönelik taramaların yapılması gerekiyor. Bu konudaki çalışmaların eksiksiz bir şekilde yürütülmesinde ve toplumdaki farkındalığın artmasında devletin rolü çok önemli. Çünkü son yıllarda artan bir oranda aşı karşıtlığı oluştuğunu, buna bağlı olarak da çocukluk çağı aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıklarında artış olduğunu görüyoruz. Halbuki her zaman bilime güvenerek hareket etmeli, bilim dışında bir yol aramadan koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmalı, bu önlemlere yönelik bilgi eksikliği olan kişileri ilgili kurumlara yönlendirerek sağlık iletişimi ve eğitimi desteği almalarına katkı sağlamalıyız.”Prof. Dr. Açık, hastalıklardan korunmada bağışıklık sisteminin önemini belirterek, düzenli uykunun, yeterli ve dengeli beslenmenin ve stresle başa çıkma yöntemlerini kullanmanın bağışıklığı artırdığını ifade etti. Bu yıl Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Halk Sağlığı Haftası ana temasının ‘Sağlığını erteleme, harekete geç’ olduğunu ifade eden Açık, fiziksel aktivitenin gerekliliğine değindi. Açık ayrıca sigara, diğer tütün mamulleri ve elektronik sigaradan uzak durulması gerektiğinin de altını çizdi.