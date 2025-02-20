Erzurum’a bağlı Oltu ilçesinde, polis çocuklara yönelik trafik güvenliği ve trafik bilincinin oluşturulması içerikli eğitim verdi.Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik eğitim faaliyetleri ile okullarda trafik güvenliği ve trafik bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında 70 öğrenci ve 5 öğretmene Temel Trafik Bilgileri ve Trafik Güvenliği konuları hakkında uygulama ve teorik eğitimler verildi" denildi.