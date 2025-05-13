Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çocuklara trafik eğitimi verildi.Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılması böylece trafik kültürünün oluşturulması ve trafik kazalarının en aza indirilmesinin sağlanmasına yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" ve "Çocuk Trafik Parkı Eğitimleri" ile toplam 1593 öğrenciye trafik eğitimi verildi.