Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Piri Sami Öğrenci Yurdu’nda eğitmen Eray Üzümcü’nün katılımıyla 20 öğrenciye yönelik diksiyon ve etkili iletişim eğitimi gerçekleştirildi.Piri Sami Yurdu’nda kalan öğrencilere yönelik düzenlenen diksiyon ve etkili iletişim eğitimi, eğitmen Eray Üzümcü’nün katılımıyla 16 Ekim 2024 tarihinde başladı. Eğitime, yurt bünyesinde barınan 20 öğrenci katıldı. Bu kurs, öğrencilerin iletişim kurma becerilerini geliştirmeye ve kendilerini daha etkili bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.Kurs boyunca öğrenciler, etkili iletişimin önemini kavrayarak kendilerini geliştirme yolunda önemli adımlar atacaklar. Eğitim süresince öğrencilerin gösterdiği ilgi, bu alanda daha fazla öğrenme ve kendilerini geliştirme isteğini ortaya koydu.