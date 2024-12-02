Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğü tarafından yürütülen 24 Kasım Öğretmenler günü voleybol turnuvası sona erdi.Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü programı vesilesiyle yapılan öğretmenler arası Voleybol turnuvasında büyük ilgi ve heyecan yaşandı.Düzenlenen Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası, muhteşem bir finalle sona erdi. İlçedeki okulların öğretmenlerinden oluşan takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada birinciliği Süphan Dağı Anadolu Lisesi, ikinciliği Çakır Pirküt üçüncülüğü ise Selahaddin Eyyubi Ortaokulu elde etti.Turnuva boyunca öğretmenlerin centilmenliği ve spor sevgisi, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam "Bu turnuva, öğretmenlerimizin bir araya gelerek hem sporla hem de dostlukla örnek olduğu bir etkinliktir. Öğretmenlerimizin göstermiş olduğu dayanışma ve mücadele ruhu, öğrencilerimize de ilham olacaktır. Turnuvayı başarıyla tamamlayan tüm takımları tebrik ediyorum ve sporun birleştirici gücünü hep birlikte kutluyoruz." dedi.Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken, etkinlik sporun dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti.