Ağrı’nın Patnos ilçesinde,Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte gençler,sokak ve caddeleri spor alanına çevirdi.Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesikapsamında Patnos’ta düzenlenen etkinlikte,gençler çeşitli spor dallarında hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdi.Sokaklarda yapılan basketbol,futbol,voleybol gibi takım oyunlarının yanı sıra bireysel spor dallarına da yer verildi.Etkinliğe katılan gençler,sosyal medyadan uzaklaşıp arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi,yaptığı açıklamada,gençlerin fiziksel ve ruh sağlığı için sporun önemine dikkat çekti.Çelebi,"Geleceğimiz olan gençlerimizin sosyal medyada geçirdikleri zamanı azaltarak; sportif,sosyal ve kültürel faaliyetlere eğilim göstermelerini sağlamak başlıca görevimiz.Bu kapsamda il genelinde birçok etkinlik düzenliyoruz.Gençlerimizin yüzündeki tebessüm bizleri mutlu ediyor" dedi.Çelebi,projenin amacının gençleri sosyal hayata kazandırmak,sportif faaliyetlere yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu vurguladı.