Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Van’ın istihdamına sunduğu katkılardan dolayı Lokman Hekim Van Hastanelerine ödül verildi.Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) davetiyle Van’a gelen Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van’da önemli temaslarda bulundu. İlk olarak bu yıl ikincisi düzenlenen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’na katılan Hisarcıklıoğlu, daha sonra Van TSO tarafından düzenlenen ‘İstihdama Katkı Sağlayanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmasında da, istihdama katkı sağlayan tüm firmalara teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, “İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni’nde firmalarımızın fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini takdim ettik. Ödül alan girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. Üretim, yatırım, ihracat yapan, istihdam sağlayan her firma bir yıldız ve ödülü hak ediyor" dedi.Van’ın istihdamına sunduğu katkılardan dolayı Başkan Hisarcıklıoğlu’ndan ödülünü alan Lokman Hekim Grubu Uluslararası Operasyonlar Direktörü Hakan Süslü ve Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan, kendilerine teşekkür ettiler. Van’da 600’ün üzerinde kişinin istihdamını sağlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan, “İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada daha fazla istihdam sağlamak için çalışmalarımız devam edecektir. Tabi bu tarz ödüller bizlere moral ve motivasyon oluyor. Ben bu manada bizlere gösterdikleri değerden dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Van TSO’ya çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.