Patnos Kaymakamlığı, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Patnos Gençlik Merkezinin katkıları ve destekleri ile organize edilen 1.Patnos Kitap günleri yoğun bir ilgi ve katılımla okuyucularla buluştu.Patnos Gençlik Merkezinde yapılan kitap fuarında, İş Bankası Kültür Yayınları, Hayat Yayınları, Timaş Yayınları, Beyan Yayınları, Siyer Yayınları, Parodi Yayınları , Muhenna Yayınları ,Anadolu kültür Ajansı Yayınları ,Serencam Yayınlarının kitapları sergilenirken, Dr. Ahmet Adıgüzel, Doç. Dr. Berna Karagözoğlu Hülya Kılıç, Gülsüm Betül Toprak, Rami Fatih, Hülya Kılıç, Gül Yıldız kitap yazarları katıldı.1.Patnos Kitap Günleri açılış programına Patnos Kaymakamı Hasan Taş. Ak Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak. Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, Patnos Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Alparslan, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz ve kurum müdürleri katıldı.Patnos Gençlik Merkezinde yapılan kitap fuarı yoğun bir ilgi ile karşılaşırken, çok sayıda öğrenci. Vatandaş ve kitap okuyucusu fuara akın etti fuarın üç gün daha devam edeceği bildirildi.