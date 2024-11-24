Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Çam mesajında şu ifadelere yer verdi, ’’Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı büyük bir sevgi ile yarına hazırlayan ve bunun için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, kıymetli meslektaşlarım; Öncelikle “Öğretmenler Günü” vesilesiyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dünyanın en kutsal mesleklerinden olan öğretmenlik, her şeyden önce bir ideal, bir amaç ve gönül mesleğidir. Sizler bugüne kadar hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak bu zorlu görevi lâyıkıyla yerine getirdiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” Bu söz, öğretmenlerimizin sorumluluğunun ve öneminin altını çizmektedir. Türkiye Yüzyıl’ının aynı zamanda Eğitimin Yüzyılı olarak şekilleneceğine inanıyor ve bu hedefin tecellisi için var gücümüzle çalışıyoruz. “Köklerden Geleceğe”, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek nesiller yetiştirme vizyonu ile eğitim alanını, donanımlı ve ahlaklı insan yetiştirme fırsatı, dahası medeniyet inşa etme mesuliyetimizin ana konusu olarak görüyoruz. Bu düşüncelerle Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, öğretmen şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anarken, hizmetlerinin sonunda emekli olan, eğitim ailemize yeni katılan ve halen bu kıymetli görevi yürüten bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyor sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.“