Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında Iğdır Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini ağırladı.Etkinliğe Iğdır Üniversitesi öğrenci toplulukları da katıldı. Konumsal Bilgi Topluluğu, Beyazay Topluluğu, Göyap Topluluğu, Proje Araştırma Geliştirme ve Üretim Topluluğu ve Bilişim Akademi Topluluğu öğrencileri, Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini karşılayarak her çalışmada kendilerine eşlik ettiler.Meslek okulu öğrencileri üniversitede okuyan abi ve ablaları ile birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler.Herkesin dâhil olduğu balonlu bir tanışma ile başlayan etkinliklere çeşitli akademisyenler destek verdi. Öğr. Gör. Elif Kırkkeseli el sanatları alanında öğrencilere Ebru çalışması yaptırdı.Her öğrencinin ayrı ayrı deneyimlediği bu uygulama sonrası Öğr. Gör. Musa Karadağ’ın kimya laboratuvarında öğrenciler çeşitli kimya deneylerini izlediler.