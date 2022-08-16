Özcan ‘a duyulan sevgi festivale damga vurdu

Elazığ Kuzova Derneği’nin, öncülüğünde gerçekleştirilen ve bölgedeki tüm köy muhtarlarının destek verdiği festival, yoğun bir katılınla gerçekleştirildi.

Cip Mesire Alanı’nda, üç gün süren festivale; 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan’a duyulan sevgi seli damga vurdu.

Festival ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuzova Derneği Başkanı Soner Özkan; festivale katılımın çok yoğun olduğunu vurguladı. Dernek olarak, Elazığ’da bir ilki başardıklarını kaydeden Özkan; Elazığ’da bir ilki gerçekleştirmeleri için 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, çok ciddi desteklerde bulunduğunu belirtti. Özkan, Ali Özcan’ın Elazığ’a ve Elazığlılara olan sevgisine, Elazığ’da yaşayan 7’den 70’e herkesin bir kez daha tanıklık ettiğini dile getirdi. Özkan, Ali Özcan’ın adının anons edildiği anda, festival alanında büyük bir coşku meydana geldiğine dikkat çekerek; Elazığ’da ve Türkiye’de, bu kadar sevilen ve saygı duyulan başka bir isime rastlanılmadığını dile getirdi.

“ALİ BEY SİYASET ÜSTÜ BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜR”

Gerçekleştirdikleri festivale ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Özkan; “ Biz, Kuzova Bölgesi’nin birlik ve beraberliğini, tüm dünyaya göstermek için bir festival düzenledik. Üç gün süren bu festivalimizi geleneksel hale de getirmek istiyoruz. Festivalimizde, bölgemizde yer alan köylerimizin muhtarlarının tamamı, bizimle birlikte hareket ettiler. Festivalimize çok yoğun bir katılım oldu. Üç gün boyunca festival alanımızın tamamı doldu.

Gerçekleştirdiğimiz bu ölçekte bir festival ile Elazığ’a bir ilki kazandırdık. Böylesine büyük bir festivali yapmamızda en önemli desteklerden birini, 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan’dan gördük. Ali Bey verdiği destekle ,Elazığ’ın abisi olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Bütün Elazığ’ın bildiği üzere; Ali Bey, siyaset üstü bir büyüğümüzdür. Ali Bey, destek istemek için kendisine ulaştığımızda; bizi hiçbir şekilde kırmayarak, sonuna kadar bize destek oldu. Zaten; Ali Bey Elazığ adına ve Elazığlılar için yapılan bütün girişimlere çok ciddi destekler vermektedir. Bu desteği, hiçbir karşılık beklemeden verdiğine ben şahidim. Sayın vekilimiz bizlere Kuzova Halkı’na duyduğu saygı ve sevgiyi de ifade etti.”dedi.

“ALİ BEY’İN İSMİNİN OKUNDUĞU ANDA FESTİVAL ALANINDA BÜYÜK BİR COŞKU YAŞANDI”

Elazığ’ın tamamında Ali Özcan’a karşı büyük bir sevgi ve saygı duyulduğuna dikkat çeken Özkan; Özcan’a duyulan sevgi ve saygıya festival alanında da görüldüğünü dile getirdi. Özkan; “ Bütün Elazığ’ın sevdiği gibi, Kuzova Bölgesi de, Ali Özcan’ı çok seviyor. Bu sevgiyi görmek isteyenler; festivalimize destek verenlerin isimlerini okuduğumuz sırada çekilen videolara bakabilirler. Ali Bey’in isminin okunduğu anda; festival alanında büyük bir coşku yaşandı. 7’den 70’e festival alanında bulunan bütün vatandaşlar, Ali Bey’e duyduğu saygıyı göstermek için dakikalarca Ali Beyi alkışladılar. Ali Beye duyulan sevgi festivalimize damga vurdu diyebilirim. “ ifadelerini kullandı.