Van’ın Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen yılsonu sergisi büyük ilgi gördü.Eski kaymakamlık binası önündeki serginin açılışını Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut gerçekleştirdi. Özalp Jandarma Komutanı Yarbay Duran Vuranok, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Faruk Gürkan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı sergide, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri büyük beğeni topladı.Burada açıklamalarda bulunan Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sami Yıldırımçakar, "Halk eğitim merkezleri, hayat boyu öğrenim gerçekliğini yerine getiren her yaşta ve her eğitim düzeyindeki vatandaşlarımızın ilgi, istek ve yetenek doğrultusunda eğitim veren yaygın eğitim kurumudur. Bir yıl boyunca düzenlediğimiz kurslara katılan kursiyerlerin yapmış olduğu ürünleri görücüye çıkardık. Sergimiz üç gün boyunca devam edecek. Bu kapsamda 2024-2025 eğitim öğretim yılında 97 genel ve mesleki, 8’i okuma yazma kursu olmak üzere 105 kurs açtık. Bin 505’i kadın ve 568’i erkek olmak üzere toplam 2 bin 73 kursiyer katıldı. Bu kursiyerler başarılı bir şekilde belgelerini aldılar" dediSergiye katılanlara ayran aşı ve keledoş ikramı yapıldı.