Van Valiliği tarafından koordine edilen eğitim projeleri ile ilgili eğitim değerlendirme toplantısı Özalp’ta gerçekleştirildi.Özalp Gençlik Merkezi Konferans Salonunda Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıya Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Valilik proje koordinatörleri, Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez’in katılımıyla eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitim öğretim konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van Vali Yardımcısı Gültekin, her konunun temelinde yer alan eğitim ve öğretimin hayati öneme haiz olduğunu söyledi. Eğitimcilerin nesillerin yetiştirilmesi gibi çok önemli bir misyonun sorumluluğunu taşıdığını söyleyen Gültekin, bu bilinçle görev yapması gerektiğini belirterek “Okul müdürlerimiz okullarına hakim olmalı. Okulla ilgili bütün konularla ilgili iğneden ipliğe bütün detayları bilmeli. Öğretmenlerini ve öğrencilerini çok iyi tanımalıdır. Önemsenmek istiyorsanız önemseyin. Saygı duyulmasını istiyorsanız saygı duyun. Sevilmek istiyorsanız sevin. Bunlar hayatın bütününde geçerli olan evrensel değerlerdir. Okulların aile ortamına dönüşmesi, ahenkli ve başarılı bir gidişat sağlanması için idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler arasında sevgi ve saygıya dayalı bir iletişim, ciddi ve disiplinli bir çalışma anlayışı hakim olmalıdır" dedi.Kurulan sağlıklı iletişimin öğrencinin gelişimine ivme kazandıracağına dikkat çeken Gültekin, idarecilerin bunu başarmak için öğrencileri ve ailelerini evlerinde ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.Programda bir konuşma yapan Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, “Görevimizi özenle, özveriyle, sevgi katarak yapalım. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle barışık, hayal gücünü kullanan, bilime, öğrenmeye önem veren, yılmadan sabırla çalışmaya ve ülkemizin geleceği için üretmeye yatkın nesiller olarak yetiştirelim. Bu bizim her şeyden önce vicdani sorumluluğumuz vatan borcumuzdur. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize güveniyoruz. İnşallah bu güvene layık bir hizmeti hep birlikte ortaya koyacağız. Eğitim sezonunda hepinize başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi. Okulların fiziki donatım ve temizliği, taşımalı okulların sorunları, uygulanacak projeler ve sosyal etkinlikler, öğrenci servis taşımacılığı ile ilgili tedbirler ile yeni müfredatın tanıtımıyla ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı çeşitli konularda yapılan görüş alışverişinden sonra sona erdi.