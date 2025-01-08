Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde; 6-15 Ocak tarihleri arasında 10 İşletme Müdürlüğü’nde İşletme Pazarlama, Orman Zararlıları İle Mücadele, İzin ve İrtifak, Ekosistem Hizmetleri, Orköy ve Mali İşler Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri için planlanan eğitimlerin Bölge Müdürlüğü eğitim salonunda Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü ile başladı.Eğitime Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme/ ATM Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve teknik personel katılım sağladı.Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay eğitimin açılış konuşmasında; “185 yıllık büyük köklü bir teşkilat olan Orman Genel Müdürlüğünün büyük bir ailenin mensupları olduğumuzu geçmişten devraldığımız gelecek nesillerin emaneti ormanların dünyanın akciğerleri, İnsanlığın ortak değeri ve en kıymetli doğal kaynaklar olduğunu belirterek bu kaynakları yönetirken hem Ekolojik dengeyi hem biyolojik çeşitliliği korumalı hem de iklim değişikliği ile mücadeleyi göz önünde bulundurmalıyız. Yönetici kademesinde çalışan her bir çalışanımızın bu faaliyetleri başarılı bir şekilde amacına uygun yönetebilmek için; elimizdeki insan kaynağını kamu kaynağını (araç, gereç, para, hammadde gibi) ve zamanı en iyi şekilde planlaması gerektiğini belirterek tüm yatırım programlarımızı zamanında bitirmek için tedbirler almalı bütçe hedeflerini gerçekleştirmek için gayret etmeliyiz” dedi.Eğitim, katılımcıların farklı konularda sorduğu sorular ve eğitimcilerin verdiği cevaplarla devam etti. Eğitim Programı sonunda eğitime katılan İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve teknik personel için sınav yapıldı.