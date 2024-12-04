Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeline akciğer kanseri farkındalık eğitimi verildi.Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı KETEM tarafından, Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda personelin katılımıyla “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Akciğer Kanseri Farkındalık eğitimi verildi. Akciğer Kanseri Farkındalık Eğitimine Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir, Şube Müdürleri, İşletme Müdür Vekili Hasan Bozkurt ve tüm personeli katıldı.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Erzurum Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı KETEM Sorumlu Hekimi Dr.Elif Özkan tarafından verilen eğitim kapsamında; Akciğer kanserinin erken tanı ve teşhisinin önemi, alınabilecek önlemler ile birlikte KETEM kanser taramaları kapsamında yapılan taramalar, kanserin önemli faktörlerinden olan tütün ürünleri ve zararları gibi birçok konuya değinilmiş olup düzenlenen eğitim aktif katılım ve katılımcıların memnuniyeti ile sona erdi. Kamu yararı ile halk sağlığı amaçlı düzenlenen bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde ve uygulanmasında emeği geçen Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi)’ ne teşekkür ederiz” denildi.