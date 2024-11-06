Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mengücek Gazi Yurt Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla öğrencileri organ bağışının önemi konusunda bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenledi."Her Bağış Yeni Bir Hayattır" sloganıyla yola çıkan yurt müdürlüğü, organ ve doku bağışının önemine dikkat çekmek ve gençleri bu konuda teşvik etmek amacıyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü Biriminden Dr. Necati Bulut ve Songül Doğan’ı ziyaret etti.Bu yıl her zamanki gibi organ bağışı bekleyenlere destek olma ve organ bağışını toplumda yaygınlaştırma amacıyla düzenlenen Organ Bağışı Haftası, yurt müdürlüğü öğrencilerinin katılımıyla farkındalık artırmaya yönelik bir etkinliğe sahne oldu. Etkinliğe 12 öğrenci katılarak, organ bağışı hakkında bilgi aldı ve bu bilinci çevrelerine yayma sözü verdi.