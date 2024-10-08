Tunceli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Cahidenur Selveroğlu, normal doğumun anne ve bebek açısından faydalarına değinerek, doğum sürecinin nasıl sonlanacağına hekimle birlikte karar verilmesinin en sağlıklısı olduğunu söyledi.Tunceli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Cahidenur Selveroğlu, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Normal doğum sürecinin anneye olan faydalarından söz eden Op. Dr. Selveroğlu, "Hormonlar daha fazla olduğu için anne sütü daha hızlı gelir. Bebekle duygusal bağ daha hızlı kurulur. Doğum sonrası annenin iyileşme süreci hızlı, yatış süreci kısa olmaktadır. Anesteziye bağlı oluşabilecek yan etkiler olmamaktadır. Annenin günlük hayata dönüşü hızlı olmakta ve kanama da daha azdır" dedi.Normal doğumun bebeğe faydalarına da değinen Op. Dr. Selveroğlu, "Bu doğal süreçte bebek doğum kanalından geçtiği için yararlı bakterilere maruz kaldığından savunma sistemi ileriye dönük daha güçlü olmakta. Akciğerde biriken sıvı daha az olur ve hayata adaptasyonu da daha hızlı olmaktadır" diye konuştu.Tunceli Devlet Hastanesinin anne ve bebek dostu olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Cahidenur Selveroğlu, "Bu kapsamda gebe okulu aktif olarak çalışmaktadır. Doğum eylemi süreci ve ağrı yönetimi, emzirme danışmanlığı ve bebek bakımı hakkında eğitimler vermekteyiz" şeklinde konuştu.Op. Dr. Selveroğlu, anne ve bebek sağlığı için doğum sürecinin nasıl sonlanacağına hekimle birlikte karar vermenin en sağlıklı yol olduğunu da sözlerine ekledi.