Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erzurum Oltu Gençlik Merkezi öğrencilerinin yapmış oldukları eserler sergilendi.Oltu Gençlik Merkezi Konferans salonunda Gençlik Merkezi Öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu sergisinin açılış kurdelasını; Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Gençlik Ve Spor Erzurum il Müdürü Levent Çakmur, Milli Eğitim Erzurum İl Müdürü Yakup Yıldız, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş, Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım kesti.Gençlik merkezi bünyesinde 7 ile 29 yaş aralığındaki kurs öğrencilere çeşitli sanatsal çalışma alanı sunuluyor. En çok talep gören kursların başında gelen resim sanatı kursu geçtiğimiz dönem 100’e yakın öğrenci grupları ile çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar ebru, tuval üzerine akrilik boya, tuval üzerine yağlı boya, seramik yapımı, atık malzemelerden dekor yapımı, karakalem ve sınava hazırlık kursları şeklinde sıralanıyor. Yetkililer, dönem boyunca belirtilen sanat dallarından eserler ortaya çıkararak, kursiyerlerin daha çok motive etmek ve beraberinde ilçe halkının entellektüel bakış açısını genişletmek adına sergiler düzenlediklerini ifade ettiler.