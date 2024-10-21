Cumhuriyetin 101. yılının kutlanacağı bu günlerde, Erzurum’un Oltu ilçesinde, yörenin tarihi ve Milli Mücadele’ye katkılarının öğrencilere aktarılması amacıyla önemli bir etkinlik düzenlendi.Oltu Halk Kütüphanesi Müdüresi Ceren Alptürkan Erdil ayağının tozu ile Cumhuriyetin 101. Yıldönümü nedeni ile bir etkinlik düzenledi. Oltu Şura Hükümeti’nin Ermeni Mücadelesi kitabının yazarı Prof. Dr. Erdal Aydoğan, Oltu Kütüphanesi Müdüresi Ceren Alptürkan Erdil tarafından düzenlenen programla Oltu Anadolu Kız İmam Hatip Okulu’nda öğrencilerle buluştu.Oltu Halk Kütüphanesi’nin organize ettiği etkinlikte, Prof. Dr. Erdal Aydoğan, Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda kitapseverlerle bir araya geldi. Programa, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Söyleşide Aydoğan, kitabında ele aldığı tarihî konulara derinlemesine değinerek Oltu’nun önemini vurguladı. Katılımcılar, ilçenin geçmişine dair yeni bilgiler edinirken, Aydoğan’ın anlatımlarını dikkatle dinlediler. Etkinlik, katılımcıların Erdal Aydoğan’a yönelttiği sorular ve imza etkinliğiyle devam etti. Etkinliğin sonunda Aydoğan’a, ilçeye olan katkılarından dolayı bir plaket takdim edilerek teşekkür edildi. Oltulular, bu anlamlı buluşma sayesinde ilçenin tarihî zenginliklerine bir kez daha tanıklık etme fırsatı buldu. Katılımcılar Oltu’da gerçekleşen bu tür etkinliklerin, genç nesillere tarih bilinci aşılamak ve yerel kültürü tanıtmak açısından büyük önem taşıdığını ifade ettiler.Oltu protokolünün de katıldığı konferansta öğrenciler önemli bilgiler edindi