Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi bir toplantı düzenlendi.Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik başkanlığında yapılan Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısına, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu İlçe Jandarma Komutanı Erdal Hastürk, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve Oltu Nüfus Müdür Vekili Bünyamin Özkul katıldı.Toplantıda, 2024 yılında yapılacak KPSS ve diğer sınavların güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için alınacak tedbirler değerlendirildi. Katılımcılar, sınavların düzenli ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemleri ve koordinasyon stratejilerini belirledi.